Велопрокат появится во всех районах Москвы

Станции городского велопроката в перспективе появятся во всех районах столицы. Об этом РИА Новости сообщил глава департамента транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, каждый год планируется закупать по тысяче новых велосипедов. Сейчас у сервиса "Велобайк" более 500 станций проката и около шести тысяч велосипедов.

Как ранее сообщала "РГ", с 18 июня стоимость городского велопроката в Москве снижена на 30%. Абонемент на сутки теперь стоит 105 рублей, на месяц - 420 рублей, на сезон - 840 рублей. В стоимость включены бесплатные полчаса.