За неделю от укусов клещей в Москве пострадали 22 человека

За минувшую неделю в Москве зарегистрировано 22 случая присасывания клещей. Такие данные приводит столичное управление Роспотребнадзора.

К врачам обратились граждане, посещавшие национальный парк "Лосиный остров", парки "Серебряный бор", "Сокольники", природный комплекс Зеленограда, а также отдыхавшие на территории новой Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Санитарные врачи напомнили, что в этом году количество обращений в столице снизилось в 1,9 раза. Связано это, в том числе, с акарицидной обработкой территорий. В ведомстве рассказали и о "завозных случаях" (их было 119). К медикам за помощью обратились москвичи, пострадавшие от насекомых на территории Иркутской, Калининградской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской областей и в Краснодарском крае.

Напомним, клеща нужно аккуратно вытащить из раны и сдать на анализ либо в федеральный центр гигиены и эпидемиологи (дополнительная информация по телефону: (495)-954-95-22), либо в ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора: (495)-120-13-12.