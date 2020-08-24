Новости

Синоптики рассказали о погоде в Москве 24 августа 09:04
Для российских космонавтов разработают альтернативный скафандр 09:04
За неделю от укусов клещей в Москве пострадали 22 человека 09:01
В Шатуре 66-летний вор обокрал 12 квартир 08:51
В Москве НКО получат гранты на проекты в социальной сфере 08:45
Трамп допустил полный разрыв экономического сотрудничества с Китаем 08:25
"Тампа-Бэй" уступила "Бостону", несмотря на 28 сэйвов Василевского 08:19
Новозеландский террорист планировал сжечь три мечети в Крайстчерче 08:13
Эксперты раскрыли схемы мошенничества через WhatsApp 08:05
На Чукотке медведь ранил морского охотника 08:02
Власти Ирана: пожар на ядерном объекте в Натанзе вызван саботажем 07:30
СМИ сообщили о возможном возобновлении Россией рейсов еще в семь стран 07:12
Электричество начало возвращаться в дома сирийцев 06:52
Тропический шторм "Лаура" обрушился на Кубу 06:28
Сирия осталась без света из-за взрыва на газопроводе 05:50
Трамп: Америка лучше Европы справилась с коронавирусом 05:40
Эксперты прогнозируют увеличение числа отзывов лицензий у банков 05:13
В Новой Зеландии начали судить напавшего на мечети австралийца 05:05
Россиян могут обязать маркировать животных за свой счет 04:25
В Гидрометцентре России прогнозируют теплый сентябрь 03:48
Два урагана обрушатся на американский штат Луизиана 03:02
Иран получил новые данные с "черных ящиков" сбитого украинского Boeing 02:33
В США одобрили дополнительный метод лечения пациентов с COVID-19 01:51
Полиция применила слезоточивый газ для разгона болельщиков в Париже 01:40
В городах Италии подсчитывают ущерб от прошедших ливней 01:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
24.08.2020 09:01
Рубрика: Общество

За неделю от укусов клещей в Москве пострадали 22 человека

Текст: Ирина Огилько
За минувшую неделю в Москве зарегистрировано 22 случая присасывания клещей. Такие данные приводит столичное управление Роспотребнадзора.

К врачам обратились граждане, посещавшие национальный парк "Лосиный остров", парки "Серебряный бор", "Сокольники", природный комплекс Зеленограда, а также отдыхавшие на территории новой Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Названы московские парки, где чаще нападают клещи

Санитарные врачи напомнили, что в этом году количество обращений в столице снизилось в 1,9 раза. Связано это, в том числе, с акарицидной обработкой территорий. В ведомстве рассказали и о "завозных случаях" (их было 119). К медикам за помощью обратились москвичи, пострадавшие от насекомых на территории Иркутской, Калининградской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской областей и в Краснодарском крае.

Напомним, клеща нужно аккуратно вытащить из раны и сдать на анализ либо в федеральный центр гигиены и эпидемиологи (дополнительная информация по телефону: (495)-954-95-22), либо в ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора: (495)-120-13-12.

В регионах Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЦФО Московская область Опасно: клещи

Главное сегодня

СМИ сообщили о возможном возобновлении Россией рейсов еще в семь стран
Учителя рассказали о процессе обучения в школах с первого сентября
Россиян могут обязать маркировать животных за свой счет
В Гидрометцентре России прогнозируют теплый сентябрь
Сирия осталась без света из-за взрыва на газопроводе
Как в разных регионах страны начнется учебный год
Массовая вакцинация от COVID-19 начнется через месяц