На Чукотке медведь ранил морского охотника

С двумя бурыми медведями встретились морские охотники из села Энурмино Чукотского автономного округа.

Как сообщил РИА Новости председатель территориально-соседской общины "Дауркин" Станислав Таеном, люди убили моржа и разделывали его тушу, когда к ним незаметно подожди два медведя. Один из них интереса к группе не выказал, а другой проявил агрессию и начал нападать. Охотники быстро разбежались, но одного из них зверь успел схватить.

"В итоге медведя застрелили. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии", - рассказал собеседник агенства.

Пациент проходит лечение в местной больнице. Медики посчитали, что перевозить раненого в Анадырь пока не нужно.