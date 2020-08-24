В Амурской области объявлено штормовое предупреждение

25 августа в Амурской области ожидаются очень сильные дожди, грозы и штормовой ветер со скоростью до 15 метров в секунду, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"Повышается риск возникновения аварийных ситуаций, нарушений работы объектов энергоснабжения, дорожно-коммунальных служб, ЖКХ, а также затруднений в работе всех видов транспорта, подтопления дорог, приусадебных участков, подвалов и жилых домов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за осадков может подняться уровень воды в малых реках.

Напомним, что 22 августа из-за повышения уровня воды в реке Томь, в Белогорске объявлен режим ЧС. В воскресенье в городе прорвало дамбу.