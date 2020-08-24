В Амурской области объявлено штормовое предупреждение

Новости

СМИ сообщили о возможном возобновлении Россией рейсов еще в семь стран 07:12
Электричество начало возвращаться в дома сирийцев 06:52
Тропический шторм "Лаура" обрушился на Кубу 06:28
Сирия осталась без света из-за взрыва на газопроводе 05:50
Трамп: Америка лучше Европы справилась с коронавирусом 05:40
Эксперты прогнозируют увеличение числа отзывов лицензий у банков 05:13
В Новой Зеландии начали судить напавшего на мечети австралийца 05:05
Россиян могут обязать маркировать животных за свой счет 04:25
В Гидрометцентре России прогнозируют теплый сентябрь 03:48
Два урагана обрушатся на американский штат Луизиана 03:02
Иран получил новые данные с "черных ящиков" сбитого украинского Boeing 02:33
В США одобрили дополнительный метод лечения пациентов с COVID-19 01:51
Полиция применила слезоточивый газ для разгона болельщиков в Париже 01:40
В городах Италии подсчитывают ущерб от прошедших ливней 01:01
В Москве скончались 10 пациентов с коронавирусом 00:26
"Бавария" обыграла "ПСЖ" и завоевала Лигу чемпионов 00:19
Страны Европы сообщили о новой вспышке коронавируса в выходные 23.08.2020
В Портленде снова вспыхнули столкновения манифестантов и полиции 23.08.2020
Во Франции осквернили национальный мемориал памяти жертв нацизма 23.08.2020
МВД Беларуси: Протесты в Минске прошли без задержаний и ЧП 23.08.2020
СК под Воронежем выясняет причины гибели пяти человек в выгребной яме 23.08.2020
В Грузии автобус сорвался в пропасть 23.08.2020
Стали известные стартовые составы "Баварии" и "ПСЖ" на финал Лиги чемпионов 23.08.2020
В Иране назвали причину пожара на ядерном объекте 23.08.2020
"Уфа" пригрозила сняться с Премьер-лиги из-за судейства игры с "Ростовом" 23.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар
Какие книги чаще читают в метро
Какие книги чаще читают в метро
24.08.2020 06:55
Рубрика: Происшествия

В Амурской области объявлено штормовое предупреждение

Текст: Артем Красиков

25 августа в Амурской области ожидаются очень сильные дожди, грозы и штормовой ветер со скоростью до 15 метров в секунду, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Фото: Василий Романенков
В Благовещенске ввели режим ЧС из-за мощного ливня

"Повышается риск возникновения аварийных ситуаций, нарушений работы объектов энергоснабжения, дорожно-коммунальных служб, ЖКХ, а также затруднений в работе всех видов транспорта, подтопления дорог, приусадебных участков, подвалов и жилых домов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за осадков может подняться уровень воды в малых реках.

Напомним, что 22 августа из-за повышения уровня воды в реке Томь, в Белогорске объявлен режим ЧС. В воскресенье в городе прорвало дамбу.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

Главное сегодня

Путин: Армейские игры способствуют укреплению мира
Сирия осталась без света из-за взрыва на газопроводе
Россиян могут обязать маркировать животных за свой счет
Учителя рассказали о процессе обучения в школах с первого сентября
В Гидрометцентре России прогнозируют теплый сентябрь
В России снизилось количество разбоев и грабежей, но стало больше киберпреступлений
В Роскачестве подсказали способ узнать телефонные номера мошенников