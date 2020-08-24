В Приморье 1 сентября откроются школы и возобновят работу детские сады

Школьные и дошкольные учреждения начнут работать в День знаний в Приморском крае. Об этом объявил губернатор Олег Кожемяко, сообщается на сайте правительства региона.

Объявлено также, что дети будут освобождены от ношения масок в процессе обучения.

"Однако педагоги и воспитатели, весь обслуживающий персонал, клининговые компании, охрана - все они обязаны соблюдать санитарный режим и находиться в масках", - цитирует главу региона пресс-служба.

Олег Кожемяко подчеркнул, что уже есть жалобы от родителей на поборы в школах и детских садах с родителей на покупку средств санзащиты. По его словам, на эти цели все образовательные организации получили деньги.

Напомним, детские сады не работали несколько месяцев в полную силу из-за пандемии коронавируса, действовали только дежурные группы. Только во Владивостоке работали 490 групп в 116 детсадах.