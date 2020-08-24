В Казани женщину укусил спрятавшийся в винограде скорпион

Жительницу Казани укусил скорпион, спрятавшийся в гроздьях винограда. Приобрела она его в магазине одной из федеральных торговых сетей.

Об этом случае женщина рассказала в сотцсети. Здесь же она выложила и фото ядовитого паука, пояснив, что не заметила скорпиона, поскольку он слился с ягодами. Для сомневающихся пострадавшая приложила снимок медицинской справки с диагнозом.

"Как сказали мне вчера сразу несколько врачей: "Не увидели бы сами - не поверили", - написала женщина.

В Минздраве Татарстана "РГ" подтвердили случившееся. Там уточнили, что пациентка в состоянии средней тяжести была доставлена на скорой в токсикологическое отделение Городской клинической больницы № 7 Казани. Ей оказали всю необходимую помощь. Сейчас жизни женщины ничего не угрожает.