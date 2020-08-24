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24.08.2020 11:12

МегаФон запустил первую цифровую остановку в Кемерове

Современный остановочный комплекс оснащен онлайн-системой движения транспорта, кнопкой вызова экстренных служб, устройствами для зарядки смартфонов, а также бесплатной точкой доступа в интернет для ожидающих пассажиров.
Фото: ПАО "МегаФон" Фото: ПАО "МегаФон"
Фото: ПАО "МегаФон"

Первая в Кузбассе цифровая остановка общественного транспорта появилась рядом с офисом компании МегаФон в Кемерове на проспекте Кузнецком, 35 и называется "МегаФон". Комплекс обслуживает два трамвайных маршрута №5 и №10, которые связывают Центральный район областной столицы с Южным и Рудничным.

Остановка МегаФон - это инновационное пространство для комфортного ожидания общественного транспорта и доступа пассажиров к полезным цифровым услугам. Встроенный умный блок с онлайн-картами 2GIS в режиме онлайн передает информацию о местонахождении транспорта и времени его ожидания. Кроме того, кемеровчане и гости города могут самостоятельно находить маршрут до пункта назначения с помощью опции "Голосовой вызов". Система проанализирует запрос и предложит наиболее приемлемый вариант на экране. Работа остановки ведется через встроенную систему на трех мини-компьютерах, управляющих умным блоком, круглосуточным видеонаблюдением за безопасностью, а также информационным светодиодным экраном.

Для бесперебойной работы цифрового комплекса МегаФон провел интернет канал на скорости 100 Мбит/с. Во время ожидания трамвая пассажиры могут зарядить свои гаджеты, выйти в интернет через Wi-Fi Megafon Station, а в случае экстренной ситуации связаться со службой 112.

"Развитие цифровых возможностей - приоритетная задача МегаФона. Первый проект умной остановки в Кемерове демонстрирует передовые телекоммуникационные решения в развитии региональной урбанистики. И теперь кемеровчане смогут ожидать транспорт в комфортной и безопасной среде и, конечно же, проводить это время с пользой, имея неограниченный доступ к информационным ресурсам и полезным сервисам. Данный проект открывает большие перспективы развития умных решений в городах Кемеровской области совместно с региональными муниципалитетами", - отметила директор Кузбасского отделения МегаФона Людмила Цветкова.

Проект "Цифровая остановка" - комплексное решение, включающее в себя проектирование, демонтаж, утилизацию, строительно-монтажные работы, подключение к электроснабжению и техническое обслуживание. МегаФон имеет успешный опыт реализации аналогичных проектов в Свердловской области в городе Нижняя Тура, где в настоящее время запущены уже 18 умных остановок.

Справка

МегаФон - всероссийский оператор цифровых возможностей и четырехкратный обладатель награды за "Самую быструю сеть мобильной связи в России" от компании Ookla. Услугами компании пользуются 75,2 млн клиентов.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой ПАО "МегаФон"

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