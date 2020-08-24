Транснефть - Западная Сибирь реализовала благотворительный проект к 300-летию Мариинска

Акционерное общество "Транснефть - Западная Сибирь выделило благотворительные средства на реализацию проекта, приуроченного к 300-летнему юбилею г. Мариинска Кемеровской области.

При поддержке акционерного общества были проведены работы по организации архитектурно-художественного освещения городского парка им. А. В. Суворова. На территории парка была смонтирована специальная декоративная подсветка, которая предполагает применение нескольких программ освещения - статического, одноцветного, либо динамического с использованием разных цветов. Для системы освещения использованы специальные современные энергосберегающие светодиодные прожекторы, регулировка которых осуществляется дистанционно из единого пункта управления. Кроме того, были проведены электротехнические работы по монтажу кабельных линий для новой системы освещения.

"Территория городского парка - любимого места отдыха горожан - заиграла новыми красками, в нем стало светлее и уютнее. Важно, что на сегодняшний день в Кузбассе это первый и единственный пока парк с подобным декоративным освещением", - отметил глава Мариинского муниципального района Александр Кривцов. Он выразил благодарность АО "Транснефть - Западная Сибирь" за помощь в благоустройстве города.

За последние годы АО "Транснефть - Западная Сибирь" реализовало несколько благотворительных проектов в Мариинском муниципальном районе Кемеровской области, где располагаются производственные объекты предприятия. Общий объем финансирования в реализацию проектов превысил 7,6 млн рублей. В минувшем году в старейшем учебном заведении Кузбасса - МАНОУ "Гимназия №2" г. Мариинска - был выполнен ремонт предметных классов химии, физики и математики, полностью обновлена их материально-техническая база.

Кроме того, сотрудники Мариинской нефтеперекачивающей станции также выступают организаторами волонтерских акций и помогают муниципальному социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"