На Ставрополье мужчину задержали при продаже "золотого" пистолета

В Ставропольском крае торговца оружием задержали при попытке продать уникальный позолоченный пистолет системы Walter. Также во время обыска у мужчины нашли раритет - пистолет Mauser С-96 образца 1896 года выпуска. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Задержание провели сотрудники ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу во взаимодействии с представителями регионального управления ФСБ России.

Правоохранители уточнили, что оперативно-розыскные мероприятия по поиску торговца оружием длились несколько месяцев. И вот, наконец, полицейские смогли задокументировать факт сбыта позолоченного пистолета системы Walter, пригодного для стрельбы боевыми патронами калибра 9 миллиметров.

"Во время обыска по адресу проживания задержанного в городе Железноводске обнаружено огнестрельное оружие, а также его различные детали, свыше тысячи патронов, - сообщили в пресс-службе МВД России. - Кроме того, полицейскими изъят настоящий раритет - пистолет Mauser С-96 образца 1896 года выпуска".

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Торговля оружием". Также полиция проводит дальнейшее расследование, чтобы установить все махинации торговца оружием.