В Петербурге запрет на массовые мероприятия продлили до 20 сентября

Ограничения, связанные с противодействием распространению коронавирусной инфекции, будут продлены в Петербурге до 20 сентября 2020 года (раньше в соответствующем постановлении правительства Санкт-Петербурга значилась дата 30 августа).

Речь идет о запрете на проведение массовых мероприятий, работы кино, театров и фудкортов. В то же время с 8 августа в Петербурге разрешено проводить культурные, зрелищные и спортивные мероприятия под открытым небом.

Как сообщают в Смольном, под открытым небом также пройдут 1 сентября традиционные линейки, посвященные Дню знаний. Но только для учеников первых и одиннадцатых классов и при условии строгого соблюдения требований Роспотребнадзора. В частности, лица, сопровождающие школьников, должны быть в медицинских масках.

Отметим, что школы в Петербурге начинают работать с 1 сентября. Но организации, осуществляющие деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, смогут возобновить учебный процесс только с 14 сентября.