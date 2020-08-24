Глава Адыгеи предложил изменить контроль качества молочной продукции

Введение цифровой маркировки повлечет дополнительную финансовую нагрузку в связи с неизбежными затратами на приобретение необходимого оборудования, переустройство производственных линий, покупку цифровых кодов, обучение сотрудников работе в системе и расширение штата.
Для ведущих предприятий молочной отрасли Республики Адыгея расходы на приобретение оборудования и программного обеспечения составят до шести миллионов рублей на одну линию, а расходы на маркировку (из расчета стоимости кода маркировки) до одного миллиона рублей в год. Что касается субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в молочной отрасли, то значительный объем финансовых затрат (на внедрение необходимого оборудования и ПО для маркировки) приведет к серьезным, сложновосполнимым убыткам - вплоть до возможной остановки производства.
В свою очередь, финансовые затраты предприятий на внедрение маркировки повлекут за собой удорожание молочной продукции и, как следствие, снижение потребительского спроса. Молочная продукция входит в перечень социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, и ее удорожание негативно скажется на социально уязвимых слоях населения, тем более - в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
На сегодняшний день для обеспечения контроля за производством, транспортировкой, хранением и реализацией продукции внедрена Федеральная государственная информационная система "Меркурий". Посредством данной системы формируется исчерпывающая информация о движении молока "от фермы до прилавка".
В целях недопущения негативных последствий в молочной отрасли региона и для сдерживания роста цен на социально значимые продукты питания (в число которых входит молочная продукция) главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым было направлено обращение к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с предложением рассмотреть возможность исключения молочной продукции из перечня, подлежащего обязательной маркировке.
Инициатива главы Адыгеи нацелена на повышение контроля за качеством молочной продукции без дополнительных финансовых затрат - за счет расширения функционала уже действующей системы "Меркурий". Это будет выгодно как производителям, так и конечному потребителю молочной продукции. При этом сохранится положительная динамика развития отрасли не только Республики Адыгея, но и всей страны.
Данную инициативу поддержали участники совещания, которое состоялось сегодня в минсельхозе Адыгеи. На мероприятии присутствовали представители Союза производителей адыгейского сыра, Союза фермеров Адыгеи и малых предприятий отрасли. Молокопереработчики и сельхозпроизводители Республики Адыгея подтвердили свою заинтересованность в том, чтобы качество производимой продукции оставалось на самом высоком уровне.
Так, бренд "Сыр Адыгейский" является визитной карточкой Республики Адыгея, узнаваемым продуктом не только в Российской Федерации, но и за ее пределами. С 2012 года сыры, произведенные в Республике Адыгея, экспортируются в Германию, Республику Азербайджан, Объединенные Арабские Эмираты и Соединенные Штаты Америки. Рост себестоимости продукции негативно повлияет на ее конкурентоспособность на зарубежных рынках, что, в свою очередь, приведет к сокращению экспортных поставок.