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24.08.2020 17:35
Рубрика: Власть

Глава Адыгеи предложил изменить контроль качества молочной продукции

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
С 20 января 2021 года распоряжением правительства Российской Федерации от 28.04.2018 № 792-р для готовой молочной продукции предусмотрена обязательная маркировка средствами идентификации. Отдельные виды продукции, по которым станет вводиться обязательная маркировка, будут определены правительством РФ по результатам доклада, предусмотренного постановлением правительства Российской Федерации от 29 июня 2019 года № 836 "О проведении эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции на территории Российской Федерации".
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Введение цифровой маркировки повлечет дополнительную финансовую нагрузку в связи с неизбежными затратами на приобретение необходимого оборудования, переустройство производственных линий, покупку цифровых кодов, обучение сотрудников работе в системе и расширение штата.

Фото: Алексей Гусев
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Для ведущих предприятий молочной отрасли Республики Адыгея расходы на приобретение оборудования и программного обеспечения составят до шести миллионов рублей на одну линию, а расходы на маркировку (из расчета стоимости кода маркировки) до одного миллиона рублей в год. Что касается субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в молочной отрасли, то значительный объем финансовых затрат (на внедрение необходимого оборудования и ПО для маркировки) приведет к серьезным, сложновосполнимым убыткам - вплоть до возможной остановки производства.

В свою очередь, финансовые затраты предприятий на внедрение маркировки повлекут за собой удорожание молочной продукции и, как следствие, снижение потребительского спроса. Молочная продукция входит в перечень социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, и ее удорожание негативно скажется на социально уязвимых слоях населения, тем более - в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день для обеспечения контроля за производством, транспортировкой, хранением и реализацией продукции внедрена Федеральная государственная информационная система "Меркурий". Посредством данной системы формируется исчерпывающая информация о движении молока "от фермы до прилавка".

В целях недопущения негативных последствий в молочной отрасли региона и для сдерживания роста цен на социально значимые продукты питания (в число которых входит молочная продукция) главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым было направлено обращение к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с предложением рассмотреть возможность исключения молочной продукции из перечня, подлежащего обязательной маркировке.

Инициатива главы Адыгеи нацелена на повышение контроля за качеством молочной продукции без дополнительных финансовых затрат - за счет расширения функционала уже действующей системы "Меркурий". Это будет выгодно как производителям, так и конечному потребителю молочной продукции. При этом сохранится положительная динамика развития отрасли не только Республики Адыгея, но и всей страны.

Данную инициативу поддержали участники совещания, которое состоялось сегодня в минсельхозе Адыгеи. На мероприятии присутствовали представители Союза производителей адыгейского сыра, Союза фермеров Адыгеи и малых предприятий отрасли. Молокопереработчики и сельхозпроизводители Республики Адыгея подтвердили свою заинтересованность в том, чтобы качество производимой продукции оставалось на самом высоком уровне.

Так, бренд "Сыр Адыгейский" является визитной карточкой Республики Адыгея, узнаваемым продуктом не только в Российской Федерации, но и за ее пределами. С 2012 года сыры, произведенные в Республике Адыгея, экспортируются в Германию, Республику Азербайджан, Объединенные Арабские Эмираты и Соединенные Штаты Америки. Рост себестоимости продукции негативно повлияет на ее конкурентоспособность на зарубежных рынках, что, в свою очередь, приведет к сокращению экспортных поставок. 

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