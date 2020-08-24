Техника и тактика: как война в Сирии изменила боевые вертолеты России

Военная операция против международных террористов в Сирии оказала существенное влияние на тактику применения боевых вертолетов России. Боевые машины также были серьезно модернизированы с учетом полученного боевого опыта.

В сентябре 2015 года на аэродроме Хмеймим в провинции Латакия была сформирована авиационная группировка, в состав которой вошли вертолеты Ми-8 и Ми-24П. В марте 2016 года им на смену начали прибывать модернизированные Ми-35М, а также новейшие Ка-52 и Ми-28Н. Позже прибыли транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ "Терминатор" и транспортные Ми-17. Боевое крещение прошел новый вертолет радиолокационной разведки Ка-31СВ.

"Аллигаторы" и "Ночные охотники", как сообщает журнал "Вертолетная индустрия", действовали преимущественно в темное время суток. На финальной стадии операции по деблокированию города Дейр-эз-Зор на их долю пришлось до 70 процентов всех вылетов.

Тактика боевого применения, как отмечает эксперт, постоянно совершенствовалась.

"В боях за Пальмиру Ка-52 впервые применяли управляемые ракеты "Вихрь", дальность поражения которыми вдвое превосходит показатели ракет предыдущего поколения - они поражали цели на расстоянии свыше 7,5 километров. Это позволяло пилотам вертолетов выполнять атаки, не входя в зону поражения любых ПЗРК и зенитных установок", - сообщает издание.

Другим элементом боевого применения стала совместная свободная охота пары вертолетов и беспилотников. Удары наносились на высотах от 50 до 200 метров с дистанции от 300 до 1500 метров.

"При этом системы ночного видения Ми-28Н позволяли обнаруживать автомобили боевиков на удалении 15 километров, с Ми-35 - на расстоянии 6-7 километров", - говорится в публикации.

Современный бортовой комплекс обороны "Президент-С" и тепловые ловушки позволили избежать поражения вертолетов ракетами "земля-воздух" в ходе атаки на высотах 100 -200 метров.

Тем не менее потерь не удалось избежать. Один Ми-8 был уничтожен в ходе поисково-спасательной операции 24 ноября 2015 года. Ми-28Н разбился 12 апреля 2016 года, а четыре Ми-24 были уничтожены на земле в ходе атаки мест базирования. Для сравнения в Афганистане советская авиация потеряла 324 вертолета.

Опыт применения вертолетов привел к отказу от цельнометаллических лопастей несущих винтов и замены их на композитные. У Ка-52 были выявлены претензии к бортовой радиоэлектронике.