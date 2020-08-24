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24.08.2020 14:44
Рубрика: Происшествия

В Волгоградской области задержан подозреваемый в убийстве девушки

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

Следователи возбудили уголовное дело по поводу убийства 17-летней жительницы Михайловки, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Волгоградской области.

Фото: iStock
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С заявлением о пропаже девушки в правоохранительные органы обратилась 18 августа ее мать. Она рассказала, что дочь поздним вечером 16 августа ушла из дома гулять с подругой. Больше ее никто не видел.

Несколько суток шли поиски, участие в которых принимали полицейские, волонтеры и неравнодушные жители города.

Последней пропавшую видела ее 16-летняя подруга. Первоначально она утверждала, что ее приятельница намеревалась уехать во Владимир, где ранее летом гостила у бабушки. Однако впоследствии несовершеннолетняя призналась, что дело было иначе.

Той ночью две девушки катали на машине 42-летнего местного жителя. В какой-то момент автомобиль остановился на 19-м километре федеральной трассы "Каспий", недалеко от лесопосадки. Мужчина увидел в телефоне 17-летней девушки переписку с парнем. Приревновав, он избил ее, а затем задушил ремнем. Тело жертвы убийца скрыл в лесопосадке, а ее подруге пригрозил расправой, если она обратится в полицию.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Свою причастность к преступлению мужчина отрицает. Свидетельница показала места, где было спрятано тело убитой, а также находившиеся при ней личные вещи.

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