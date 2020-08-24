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24.08.2020 16:51
Рубрика: Власть

Югра вошла в "желтую зону": в округе открылись почти все учреждения

Текст: Елена Панова
Югра сегодня стойко находится в так называемой "желтой зоне", это позволяет, исходя из требований врачей, открыть подавляющее большинство предприятий и учреждений социальной сферы.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

- Коэффициент распространения инфекции в регионе сегодня - 0,99. Наличие свободных коек и количество тестов, которые проводятся, соответствуют третьему этапу снятия ограничений, - отметила глава Югры Наталья Комарова в ходе очередной встречи с предпринимателями региона.

По словам губернатора, при соблюдении всех необходимых требований безопасности уже возобновили работу организации физической культуры и спорта, дополнительного образования, общественного питания. Правда, пока только размещенные в сезонных объектах на открытом воздухе.

Фото: iStock
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- Мы стремимся перейти к окончательному этапу снятия ограничений. Для максимальной подготовки к нему необходимо оценить качество исполнения уже принятых решений,- подчеркнула Наталья Комарова.

Глава региона акцентировала внимание на том, что эффективность требований безопасности достигается в том случае, когда предприниматели, специалисты Роспотребнадзора, представители власти решения принимают совместно. Такой подход позволяет максимально учитывать интересы каждой из сторон.

- Я как глава региона заинтересована в том, чтобы экономика работала. Но есть правила безопасности, продиктованные самой жизнью. И исходить нужно прежде всего из этого, - сказала губернатор.

Сегодня в Югре уже начали работу объекты торговли непродовольственными товарами площадью до 800 квадратных метров при условии, что в них есть отдельный вход. Все магазины строго соблюдают правило: в них должно быть не менее четырех квадратных метров на одного человека.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
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Снят запрет на оказание стоматологических услуг. Постепенно возобновляют деятельность вузы, организации дополнительного образования для индивидуальных занятий с детьми. Социальные учреждения начали оказывать услуги несовершеннолетним.

Разрешена работа спортивных объектов и секций Югры. При этом, чтобы минимизировать риск заражения, строго регламентировано количество занимающихся. В фитнес-залах на одного посетителя полагается 4 квадратных метра, в бассейне - 5 квадратов площади зеркала воды. В раздевалках должно быть соблюдено правило социального дистанцирования.

В регионе разрешена работа общественных бань при условии строгого соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.

Оговорены профилактические меры для прибывающих в округ вахтовиков. Во-первых, они будут проходить обследование на наличие инфекции, во-вторых, должны иметь электронные уведомления, сформированные в специальной государственной системе.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера

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