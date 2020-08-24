Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
24.08.2020,  
10:01
Текст:  Майя Бирюкова

Россия будет строить ледяные военные аэродромы в Арктике

В России разработана методика применения льда при строительстве взлетно-посадочных полос в Арктике. Она может быть использована в интересах Минобороны для тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Николай Грищенко/РГ
На "Армии-2020" представили экзоскелет для спецназа с "третьей рукой"

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на проректора по экономике и инновациям МГТУ им. Баумана Евгения Сторожука. Именно здесь была разработана новая технология.

По его словам, подобные аэродромы могут строиться достаточно быстро за счет модифицирования ледяного покрытия специальными реагентами. Прочность взлетно-посадочной полосы будет тестироваться проложенными внутри нее волоконно-оптическими сенсорами. Во время оттепели свойства покрытия будут поддерживаться искусственно, с помощью подмораживания или химическими реагентами.

Проект получил название "Площадка", он предназначен для материковых зон Заполярья. Диспетчеры подобных аэродромов смогут работать удаленно.

На отработку технологий, по словам Евгения Сторожука, может потребоваться около года. Методика может быть использована не только в военных целях, но и для площадок хранения.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net
Бесшумный пистолет для спецназа ПСС-2 представили на "Армии-2020" 10:14
Новейшую российскую БМП "Манул" впервые показали на "Армии-2020" 23.08.2020
Россия показала новую систему ПРО 23.08.2020