Россия будет строить ледяные военные аэродромы в Арктике

В России разработана методика применения льда при строительстве взлетно-посадочных полос в Арктике. Она может быть использована в интересах Минобороны для тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на проректора по экономике и инновациям МГТУ им. Баумана Евгения Сторожука. Именно здесь была разработана новая технология.

По его словам, подобные аэродромы могут строиться достаточно быстро за счет модифицирования ледяного покрытия специальными реагентами. Прочность взлетно-посадочной полосы будет тестироваться проложенными внутри нее волоконно-оптическими сенсорами. Во время оттепели свойства покрытия будут поддерживаться искусственно, с помощью подмораживания или химическими реагентами.

Проект получил название "Площадка", он предназначен для материковых зон Заполярья. Диспетчеры подобных аэродромов смогут работать удаленно.

На отработку технологий, по словам Евгения Сторожука, может потребоваться около года. Методика может быть использована не только в военных целях, но и для площадок хранения.