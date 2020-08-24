Российский теннисист Медведев выиграл первый матч за полгода

Первая ракетка России Даниил Медведев выиграл первый матч с февраля месяца после паузы, вызванной пандемией коронавируса.
Фото: AP Photo/Frank Franklin II
На турнире серии "Мастерс", который проходит в Нью-Йорке, он во втором круге встречался с американским спортсменом Марксом Гироном. Россиянин превзошел своего соперника в двух местах с одинаковым счётом 6:4.
В рейтинге АТР Медведев занимает пятое место, а Гирон является 101-м номером.
Для российского теннисиста этот матч стал первым за последние полгода. В предыдущий раз он выходил на корт в феврале 2020-го, после чего из-за пандемии коронавируса все соревнования были приостановлены.
Следующим соперником россиянина в Нью-Йорке стал представитель Словении Аляж Белене.