Российский теннисист Медведев выиграл первый матч за полгода

Первая ракетка России Даниил Медведев выиграл первый матч с февраля месяца после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

На турнире серии "Мастерс", который проходит в Нью-Йорке, он во втором круге встречался с американским спортсменом Марксом Гироном. Россиянин превзошел своего соперника в двух местах с одинаковым счётом 6:4.

В рейтинге АТР Медведев занимает пятое место, а Гирон является 101-м номером.

Для российского теннисиста этот матч стал первым за последние полгода. В предыдущий раз он выходил на корт в феврале 2020-го, после чего из-за пандемии коронавируса все соревнования были приостановлены.

Следующим соперником россиянина в Нью-Йорке стал представитель Словении Аляж Белене.