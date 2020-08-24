Сотрудникам предприятий ОПК доступна уникальная ипотечная программа ПСБ

24 августа 2020 года ПСБ и Министерство промышленности и торговли России заключили соглашение о комплексном сотрудничестве по ипотечным продуктам. Документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и заместитель министра промышленности и торговли Олег Рязанцев.

Сотрудники предприятий ОПК смогут приобретать жилье на максимально комфортных условиях - по ставке 3,99%. Эта ставка будет доступна работникам ведомства - зарплатным клиентам банка в рамках программы "Семейная ипотека". В качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал. Сейчас это минимальная ставка на рынке по продукту "Семейная ипотека".

Также в рамках соглашения сотрудники предприятий ОПК смогут рефинансировать действующие ипотечные кредиты. Банк разработал варианты дополнительной финансовой поддержки сотрудников ведомства и предприятий, включающие в том числе и возможность оформления ипотечных кредитов без первоначального взноса. Эти программы организации смогут реализовать совместно с ПСБ за счет собственного субсидирования.

"Предприятия ОПК - наши ключевые клиенты, и мы рады предложить их сотрудникам лучшие на текущий момент рыночные условия по такому востребованному продукту как ипотека, - отметил на церемонии подписания Петр Фрадков. - Уверен, что льготная ипотечная программа ПСБ поможет максимально комфортному решению жилищного вопроса работников одной из важнейших отраслей страны".

По данным Минпромторга, сегодня почти 50 000 сотрудников ведомства и предприятий ОПК заинтересованы в различных ипотечных продуктах.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"