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24.08.2020 19:15
Рубрика: Спорт

Суарес не нужен новому тренеру "Барселоны"

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo/Emilio Morenatti Фото: AP Photo/Emilio Morenatti
Фото: AP Photo/Emilio Morenatti

"Барселона" может расстаться с уругвайским нападающим Луисом Суаресом. Сообщается, что новый главный тренер каталонцев Рональд Куман уже сказал футболисту об этом.
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По данным RAC1 беседа между Куманом и Суаресом уже состоялась и по ее итогам уругвайцу было заявлено, что тренерский штаб на него больше не рассчитывает.

Сообщается, что Суарес может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно. Причем, скорее всего, стороны просто расторгнут договор, который действует ещё год.

Суарес защищает цвета каталонского клуба с 2014 года. Вместе с клубом он побежал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА, клубном чемпионате мира, четырежды завоевывал титул чемпиона Испании.

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