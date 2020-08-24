Суарес не нужен новому тренеру "Барселоны"

"Барселона" может расстаться с уругвайским нападающим Луисом Суаресом. Сообщается, что новый главный тренер каталонцев Рональд Куман уже сказал футболисту об этом.

По данным RAC1 беседа между Куманом и Суаресом уже состоялась и по ее итогам уругвайцу было заявлено, что тренерский штаб на него больше не рассчитывает.

Сообщается, что Суарес может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно. Причем, скорее всего, стороны просто расторгнут договор, который действует ещё год.

Суарес защищает цвета каталонского клуба с 2014 года. Вместе с клубом он побежал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА, клубном чемпионате мира, четырежды завоевывал титул чемпиона Испании.