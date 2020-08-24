Постановление правительства Тюменской области от 18 августа 2020 года № 531-п "Об установлении величины прожиточного минимума за второй квартал 2020 года"

В соответствии с Законом Тюменской области от 06.07.2005 № 393 "О порядке установления величины прожиточного минимума в Тюменской области", Законом Тюменской области от 02.04.2013 № 4 "О потребительской корзине в Тюменской области" установить величину прожиточного минимума по Тюменской области (без автономных округов) за второй квартал 2020 года:
в расчете на душу населения 11 593 рубля;
для трудоспособного населения 12 196 рублей;
для детей 11 956 рублей;
для пенсионеров 9 238 рублей.
Губернатор области А.В.Моор
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