Постановление правительства Тюменской области от 18 августа 2020 года № 531-п "Об установлении величины прожиточного минимума за второй квартал 2020 года"

В соответствии с Законом Тюменской области от 06.07.2005 № 393 "О порядке установления величины прожиточного минимума в Тюменской области", Законом Тюменской области от 02.04.2013 № 4 "О потребительской корзине в Тюменской области" установить величину прожиточного минимума по Тюменской области (без автономных округов) за второй квартал 2020 года:

в расчете на душу населения 11 593 рубля;

для трудоспособного населения 12 196 рублей;

для детей 11 956 рублей;

для пенсионеров 9 238 рублей.

Губернатор области А.В.Моор







