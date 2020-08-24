У России появится новый высокоточный минометный комплекс "Грань"

На вооружении российской армии появится новейший высокоточный комплекс с управляемыми минами "Грань".

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на входящий в корпорацию "Ростех" холдинг "Высокоточные комплексы", который разработал это оружие.

Также сообщается, что госиспытания новинки запланированы на 2021 год.

Уже известно, что "Грань" является комплексом управляемого вооружения, предназначенным для нарезных и гладкоствольных минометов калибра 120 мм. Он позволяет вести огонь одновременно из нескольких минометов по нескольким целям при сокращенной метеобаллистической подготовке. Также "Грань" способна уничтожать цели, движущиеся в узких проходах и за высокими гребнями укрытий.

В компании-разработчике подчеркнули, что новый комплекс эффективно поражает цели небольшим количеством управляемых мин там, где с этой задачей сложно справиться с использованием штатных минометов и артиллерии.