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24.08.2020,  
10:40
Текст:  Михаил Русин

У России появится новый высокоточный минометный комплекс "Грань"

На вооружении российской армии появится новейший высокоточный комплекс с управляемыми минами "Грань".
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на входящий в корпорацию "Ростех" холдинг "Высокоточные комплексы", который разработал это оружие.

Также сообщается, что госиспытания новинки запланированы на 2021 год.

Уже известно, что "Грань" является комплексом управляемого вооружения, предназначенным для нарезных и гладкоствольных минометов калибра 120 мм. Он позволяет вести огонь одновременно из нескольких минометов по нескольким целям при сокращенной метеобаллистической подготовке. Также "Грань" способна уничтожать цели, движущиеся в узких проходах и за высокими гребнями укрытий.

В компании-разработчике подчеркнули, что новый комплекс эффективно поражает цели небольшим количеством управляемых мин там, где с этой задачей сложно справиться с использованием штатных минометов и артиллерии.

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