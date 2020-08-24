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Во "ВКонтакте" теперь можно искать работу

Текст:   Иван Черноусов
24.08.2020,  
13:31
Фото: Сергей Коньков/ТАСС Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Фото: Сергей Коньков/ТАСС

В социальной сети "ВКонтакте" появился раздел работа. В нем можно опубликовать резюме и откликнуться на вакансии, которые подбираются индивидуально для каждого пользователя. Об этом стало известно из пресс-релиза, который поступил в редакцию "РГ".

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Данный раздел запущен вместе с сервисом Worki, который ранее был представлен в социальной сети в виде мини-приложения на базе платформы VK Mini Apps. В десктопной версии соцсети новый раздел доступен прямо в меню, а в мобильном приложении - во вкладке "Сервисы", наряду с заказом еды, вызовом такси и покупками.

Лента вакансий в разделе "Работа" формируется на основе открытой информации из профиля пользователя и его геолокации. Всего алгоритмы учитывают больше 200 параметров - и предлагают варианты, на которые соискатель скорее всего откликнется. Подбирать вакансии можно и с помощью фильтров: предпочитаемых профессий, расстояния до места работы, зарплаты, типа работы - например, подработки или вахтового метода, а также многих других.

В отдельных вкладках пользователи найдут вакансии, которые они отложили и на которые откликнулись. Также они могут перечитать своё резюме и изменить его - для этого достаточно перейти во вкладку "Резюме". Когда соискатель откликнется на позицию, для него и работодателя создается диалог в сообщениях социальной сети. Там можно будет задать дополнительные вопросы или договориться о дате собеседования.

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