Дотянуть до своих: как летчик Ткачев спас свой самолет после обстрела

Вячеслав Матвеевич Ткачев был русским военным летчиком, Георгиевским кавалером. В начале Первой мировой войны - командиром 20-го корпусного авиаотряда. Попал под обстрел. Пуля пробила бак с маслом. Но он смог довести самолет до русской территории.

Ткачев родился 24 сентября (6 октября) 1885 года в станице Келермесской Майкопского отдела Кубанской области. Сегодня это территория Адыгеи. Его прадед служил в составе донского казачьего полка и за выдающиеся заслуги получил от Екатерины II грамоту с присвоением потомственного дворянства. Отец дослужился до звания войскового старшины.

Вячеслав Ткачев в Константиновском артиллерийском училище выучился на артиллериста. Но его манило небо. В 1911 году Ткачев заканчивает одесскую частную авиационную школу, в следующем году - офицерскую севастопольскую школу.

И уже в 1913 году Вячеслав Ткачев устанавливает рекорд перелета на "Ньюпоре" по маршруту Киев - Одесса - Керчь - Тамань - Екатеринодар. А с 1 августа 1914 года его назначили командиром 20-го корпусного авиационного отряда авиароты, расположенной в Лиде.

12 августа Вячеслав Ткачев получил приказ обследовать территорию между правым флангом 4-й армии и рекой Вислой. Полетел один, без наблюдателя, чтобы взять дополнительный запас топлива, так как предстояло преодолеть расстояние вдвое больше обычного - около 250 километров.

Он сразу заметил колонну австрийцев, а чуть дальше увидел их еще больше и понял, что именно здесь находятся главные силы противника. Австрийцев было не менее корпуса, а еще многочисленные обозы.

"Ньюпор" Ткачева повернул обратно. Надо было передать разведданные. Но его стали обстреливать с позиций австрийской артиллерии. Одна пуля пробила масляный бак. Тогда летчик сполз на пол и ногой прикрыл дыру в баке.

Так и дотянул до своих, опустился на поляну. Смог добраться до телефона и передать важные сведения. А потом раздобыл телегу и под носом у наступавших австрийцев вывез самолет.

Великую октябрьскую революцию Вячеслав Ткачев не принял. На Кубани он создал авиаотряд, сражавшийся с Красной Армией, а в 1920 году командовал авиацией армии барона Врангеля. Потом жил в Югославии. В годы Великой Отечественной войны отказался воевать против Советского Союза. В 1944-м, когда Красная армия подходила к Белграду, не стал и эвакуироваться. Его арестовали и отправили в Москву. Дали 10 лет лагерей.

Георгиевский кавалер отсидел весь срок. Получил гражданство СССР и поселился в Краснодаре. Работал в артели инвалидов-переплетчиков за нищенскую зарплату, публиковался в газетах и журналах. Написал книгу "Крылья России" об истории российской военной авиации.

Вячеслав Матвеевич Ткачев умер 25 марта 1965 году в Краснодаре. Похоронен на Славянском кладбище. В 1994 году на доме, где завершился жизненный путь прославленного летчика, установили мемориальную доску. А во время этой церемонии в парадном строю пролетела пилотажная группа "Русские витязи".