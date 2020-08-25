Минприроды проследит за строительством на Байкале

Сохранность Байкальской природной территории при строительстве магистральной транспортной инфраструктуры будет обеспечена контролем за всеми процессами со стороны Минприроды. Соглашение и таком взаимодействии подписали глава ведомства Дмитрий Кобылкин и генеральный директор-председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров во вторник.

"Отсутствие обязательной государственной экологической экспертизы не означает, что экологические требования не будут соблюдены, - они прописаны в других законах и подзаконных актах, - заверил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. - Никто не хочет создать производство или построить инфраструктуру, чтобы потом нести ответственность за нарушение экологических норм. Все должны понимать, что нарушать - это себе дороже".

В июле был принят закон, изменивший особенности регулирования градостроительных, земельных и других отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. В том числе, он упрощает проведения работ в местах, экология которых охраняется с особой тщательностью. Например, побережье Байкала. Это вызвало тревогу специалистов и активистов, призывавших не допустить нанесения непоправимого ущерба экологии ради достижения экономических целей.

"Восстановление лесов очень четко регламентировано, экологическая экспертиза будет у каждого проекта, - заверил Олег Белозеров. - Мы знаем не просто границы участков по каждому проекту, мы знаем там каждое дерево. И при масштабе проекта в несколько тысяч километров, на Байкале речь идет о 40 гектарах. Наша задача сделать так, чтобы с приходом железной дороги экологическая ситуация неизменно улучшалась. Поэтому мы прислушиваемся к советам экологической экспертизы и делаем больше, чем обязаны по закону.

Соглашение, подписанное Минприроды и "РЖД" позволит компании и министерству использовать более тонкие механизмы взаимодействия, отметили оба руководителя.

При этом Дмитрий Кобылкин напомнил о двух фактах. Во-первых, в XIX веке при строительстве Транссиба никакой экологической экспертизы не проводилось в принципе. И, во-вторых, в любом случае при строительстве железной дороге будет вырублено меньше деревьев, чем каждый год погибает при лесных пожарах. Но любая дорога - обычная или железная - любая инфраструктура, протянутая в лесу, позволяет значительно сократить время ликвидации возгорания. И спасти гораздо больше деревьев, чем будут изъято при создании инфраструктуры. Тем более, что весь необходимый ущерб природе будет компенсирован.

"Заключая это соглашение с РЖД мы хотим открыть занавеску, включить режим онлайн для всех заинтересованных, - добавил Дмитрий Кобылкин. - И ни в коем случае не пытаемся что-то прятать от общественности".