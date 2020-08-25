Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
25.08.2020,  
11:36
Текст:  Тимур Алимов

Может многое: Forbes высоко оценил российский беспилотный вертолет

Сфера применения нового российского робота-вертолета может быть гораздо шире, чем поисково-спасательные операции. Такую оценку представленному на форуме "Армия-2020" винтокрылому беспилотному аппарату дал военный обозреватель Forbes Келси Атертон (Kelsey D. Atherton).
Беспилотный вертолет "БПВ-500" научно-производственное предприятие "Радар ммс" на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Беспилотный вертолет "БПВ-500" научно-производственное предприятие "Радар ммс" на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Беспилотный вертолет "БПВ-500" научно-производственное предприятие "Радар ммс" на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Дрон-вертолет, пока не имеющий официального названия, был разработан в Санкт-Петербурге и примечателен тем, что был испытан в аэродинамической трубе - редкий случай среди БПЛА такого типа.

Фото: РИА Новости
На форуме "Армия-2020" впервые представлено вооружение беспилотников

- Большинство эксплуатируемых в России беспилотников по форме являются самолетами, но потребность в БПЛА-вертолетах постоянно растет. В них заинтересованы и коммерческие компании, и силовые ведомства, - приводит автор комментарий старшего научного сотрудника Центра новой американской безопасности (CNAS) Сэмюэля Бендетта, который специализируется на российских военных беспилотных системах.

С потолком в чуть более 1,5 тысячи метров и автономностью в два часа беспилотный вертолет сконструирован как многоцелевая платформа. Он может оснащаться различными датчиками, включая мультиспектральную камеру, дозиметр гамма-излучения, небольшой радар и магнитометрический комплекс.

Для специальных спасательных операций БПЛА имеет прожектор, оборудование для передачи звука и контейнер для доставки спасательных средств.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Убийца подлодок: Military Watch оценил подводный дрон "Цефалопод" 11:46
На форуме "Армия-2020" впервые представлено вооружение беспилотников 24.08.2020
Лазерный комплекс "Рать" впервые представили на форуме "Армия-2020" 24.08.2020
беспилотники
Фото: Росатом / youtube.com
The Drive впечатлил рассекреченный фильм о взрыве "Царь-бомбы" 10:07
Разработчик раскрыл задачи новейшего ударного беспилотника "Гром" 24.08.2020
На "Армии-2020" представят дрона-конкурента "Охотника" 21.08.2020