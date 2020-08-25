На исходе лета: что делать в Москве в ближайшие две недели

Музыка, арт-прогулки и гастрономические радости - конец августа и начало сентября в столице богаты приятными событиями.

Рисуем Неглинную

Забраться на крышу торговой галереи "Неглинная" и рисовать открывающиеся оттуда виды, бродить по окрестностям и слушать рассказы самого цитируемого москвоведа Алексея Дедушкина или яркого гида Дарьи Булгаковой, отправиться на скетчинг с профессиональными художниками - все это возможно на арт-фестивале "Рисуем Неглинную".

Фото: пресс-служба

Уже сейчас на Цветном бульваре открыта выставка фотографий из книги "Неглинная, я люблю тебя", а всех любителей рисования приглашают принять участие в открытом художественном конкурсе с призами от партнеров и включением работ финалистов в осеннюю выставку в ТЦ "Неглинная Галерея".

"Классика в Кусково"

До 6 сентября в Танцевальном зале Кусково звучат шедевры эпохи барокко и классики, романтизма и современности. Летний музыкальный фестиваль "Классика в Кусково" оживляет старинную шереметевскую усадьбу, построенную для увеселений и развлечений во второй половине XVIII века.

Фото: пресс-служба

Прогулка перед концертом по единственному в Москве французскому регулярному парку с мраморными скульптурами и сложной системой прудов, каналов и мостов способствует настрою на правильный лад. В паре с классической музыкой магия места работает лучше любой машины времени, без труда перенося в прошлое.

Фото: пресс-служба

"Вкус Москвы"

В фуд-молле "Депо" 4-6 сентября нас ждет уикенд незабываемых гастрономических впечатлений. "Вкус Москвы" стартовал в 2013 году как первый в России международный гастрономический фестиваль. Теперь, объединив все лучшее из опыта предыдущих семи лет и добавив актуальные тренды, он станет знаковым мультиформатным событием.

Топовые блюда московской и мировой кухни, новинки бьюти-индустрии, мода, спорт, конкурсы, интернет-технологии, лекции и музыка - впервые на одной площадке будет представлено все, что формирует стиль жизни современных москвичей.

Дегустации и мастер-классы поваров остаются в основном фокусе внимания. Во время фестиваля повара обещают поставить новые российские и даже мировые гастрономические рекорды: например, приготовить самый большой и вкусный "Столичный" салат, торт "Москва", пиццу, "десятиэтажный" бургер и самый длинный суши-ролл.

Огни большого города

Во второй половине сентября в Москве пройдет VI Международный фестиваль фейерверков "Ростех". В нем принимают участие лучшие пиротехники страны. Они должны создать запоминающееся световое шоу, которое впечатлит не только зрителей, но и жюри. Для максимальной безопасности зрителей устроители организуют онлайн-трансляцию, так что любоваться салютами можно будет даже у себя дома. Любопытно, что с помощью камер и самых современных технологий в формате онлайн покажут то, что на традиционной площадке увидеть невозможно. Откроет фестиваль фрагмент праздничного салюта 9 мая 2020 года. А в завершающем шоу огни сложатся в цвета российского триколора.