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25 августа 2020 г.

Постановление правительства Новосибирской области от 24 августа 2020 года № 354-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 15.05.2020 № 168-п"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 "О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации", постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области", предложениями Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области (письма от 20.08.2020 № 54-00-01/001-7534-2020, от 21.08.2020 № 54-00-01/001-7606-2020) Правительство Новосибирской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 15.05.2020 № 168-п "О перечне отраслей экономики, в которых осуществляется приостановление (ограничение) деятельности находящихся на территории Новосибирской области отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, внесении изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Новосибирской области" следующие изменения:

в приложении "Перечень отраслей экономики, в которых осуществляется приостановление (ограничение) деятельности":

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт2: 93

деятельность в области спорта, отдыха и развлечений; (за исключением 93.29.1, 93.13)

деятельность физкультурно-оздоровительная; 96.04

деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4".

2. Пункт 5 признать утратившим силу.

3. Сноску "2" изложить в следующей редакции:

"2 - приостановление (ограничение) деятельности не распространяется на аттракционы на открытом воздухе, сауны, бани и душевые по предоставлению общегигиенических услуг, плавательные бассейны, дельфинарии, организаторов и участников официальных спортивных соревнований, организации, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта.".

4. Сноску "3" исключить.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, кроме пунктов 2 и 4, которые вступают в силу с 01.09.2020.

Губернатор Новосибирской области А.А.Травников



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