Обновленный вариант АК-12 показали на видео

На форуме "Армия-2020" ГК "Калашников" представила обновленный вариант автомата АК-12. Конструктивные изменения улучшили эргономику оружия и повысили удобство техобслуживания.

В списке модификаций - облегченный регулируемый по длине приклад, рукоятка с улучшенной эргономикой, усовершенствованный диоптрический прицел. Масса автомата составляет 3,5 кг, магазин рассчитан на 30 патронов 5,45 на 39 мм.

По словам гендиректора "Калашников" Дмитрия Тарасова, автоматы АК-12 в новом исполнении в ближайшее время пойдут в войска.