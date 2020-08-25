ПСБ совместно с Минобороны запустил уникальный сервис по тестированию финансовой грамотности военнослужащих

ПСБ совместно с Военным университетом Министерства обороны России и самим ведомством разработал уникальный автоматизированный комплекс оценки финансовой грамотности военнослужащих. Оценка проводится на основе онлайн-тестирования, которое позволяет определить уровень теоретических и практических финансовых знаний человека, а также выявить его индивидуальные особенности при принятии финансовых решений.

Система тестирования состоит из трех блоков. Первый тест оценивает общий уровень теоретических знаний в области финансового планирования, накоплений и сбережений, кредитования и финансовой безопасности. Второй определяет способность принимать взвешенные финансовые решения, применять имеющиеся знания для оценки финансовых рисков. Третий тест позволяет оценить, как эмоциональное состояние человека влияет на его финансовые решения.

По итогам тестирования система формирует результат в формате рекомендаций по каждому блоку с визуальным отражением на экране текущего уровня финансовых знаний человека.

"Стратегическая цель проекта "Финансовая грамотность", который ПСБ реализует совместно с Минобороны, - обеспечить финансовое благополучие военнослужащих. Благополучие начинается с умения принимать верные финансовые решения и оценивать риски. В гражданской жизни эти навыки формируются естественным образом - люди обращаются в банки, оформляют кредиты, консультируются, но армия - это служба 7 дней в неделю, зачастую в отдаленных воинских частях, где до ближайшего банка могут быть десятки километров. При этом надо учитывать, что все военные начинают службу в очень молодом возрасте, курсантами или рядовыми срочной службы, не успев получить опыт управления личными финансами. Разработанная специалистами ПСБ и Минобороны система тестирования позволяет военнослужащим устранить пробелы в практических финансовых знаниях. Уникальность этой системы в том, что она не просто оценивает уровень финансовой грамотности, но и выявляет факторы риска", - отметила руководитель центра развития продуктов и сервисов для зарплатных клиентов ПСБ Екатерина Матвеева.

Автоматизированный тестовый комплекс оценки финансовой грамотности военнослужащих представлен в рамках VI Международного военно-технического форума "Армия - 2020". Посетители форума могут пройти тестирование и получить его результаты на стенде Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ.

До конца года ПСБ совместно с Минобороны планируют запустить пилотный проект по использованию комплекса в ряде воинских частей. В перспективе тестовый комплекс оценки финансовой грамотности может быть интегрирован в другие программы повышения финансовой грамотности военнослужащих, реализуемые Министерством обороны и Военным университетом МО РФ.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"