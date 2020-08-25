ПСБ станет интеграционной площадкой для проектов по диверсификации ОПК

24 августа 2020 года на конгрессе "Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов" ПСБ организовал панельную сессию "Меры поддержки перехода на выпуск гражданской продукции. Финансовые и административные механизмы".

В мероприятии приняли участие председатель ПСБ Петр Фрадков, заместитель министра финансов России Алексей Моисеев, заместитель министра экономического развития России Петр Засельский, заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России Олег Бочкарев, генеральный директор АО "Объединенной судостроительная корпорация" Алексей Рахманов, генеральный директор АО "Объединенная ракетно-космическая корпорация" Андрей Жерегеля и генеральный директор ПАО "МАК "Вымпел" Сергей Боев.

На сессии обсудили развитие диверсификации, актуальные вопросы финансирования и меры поддержки предприятий ОПК при переходе на выпуск гражданской продукции. Участники отметили, что для успешной реализации планов по повышению доли выпуска продукции двойного назначения важна соответствующая промышленная и протекционистская политика со стороны государства, а также хорошая операционная эффективность самого предприятия для выпуска высококонкурентных товаров.

"У предприятий ОПК есть потребность не только в классических сервисах, таких как кредитование, лизинг, факторинг, но и в проектном и мезонинном финансировании, прямых инвестициях, - отметил Петр Фрадков. - Сочетание этих инструментов с мерами господдержки позволит существенно снизить нагрузку в части обслуживания долга, тем самым увеличив доходность проектов. ПСБ намерен стать интеграционной площадкой по дальнейшей реализации процесса диверсификации, от которого зависит и развитие оборонно-промышленного комплекса России в целом".

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"