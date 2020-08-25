Радулов забил вторую победную шайбу подряд в серии против "Колорадо"

В самом российском противостоянии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги между "Далласом" и "Колорадо" сыгран второй матч. И снова успех оказался на стороне "Звезд". "Даллас" выиграл 5:2, поведя в серии до четырех побед 2-0.

Как и в предыдущем матче, победу "Далласу" принес точный бросок Александра Радулова. Также на его счету голевая передача. В роли ассистента выступил и Денис Гурьянов. В очередной раз на последнем рубеже был надежен Антон Худобин, который отразил 38 бросков. Он и был признан лучшим игроком встречи.

Российская тройка из "Колорадо" Никита Задоров, Валерий Ничушкин и Владислав Наместников очков не набрали.