Ракетный комплекс "Гермес" уничтожит танки на расстоянии до 100 км

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" впервые продемонстрирован российский комплекс управляемого вооружения "Гермес", разработанный АО "Конструкторское бюро приборостроения", входящим в "НПО "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех.

Специалисты и гости выставки могут ознакомиться с пусковой установкой, имеющей шесть направляющих, оборудованием, осуществляющим управление, и применяемыми ракетами.

Заявляется, что данная новинка одинаково эффективна как в дневное, так и в ночное время. С ее помощью можно уничтожать различную бронетехнику, в том числе основные боевые танки, различные укрепления, морские и воздушные цели.

Дальность стрельбы достигает 100 км. Ракета, весящая с контейнером 130 кг, имеет осколочно-фугасную боевую часть массой 30 кг. Ее максимальная скорость полета составляет 1300 метров секунду.

Для выхода в район расположения уничтожаемых объектов используется радионавигационная система. На заключительном этапе полета действует принцип самостоятельного наведения. При этом разведка и корректировка осуществляется беспилотным летательным аппаратом, входящим в состав комплекса. Возможны не только одиночные, но и залповые пуски по групповым целям.

Элементы "Гермеса" устанавливаются на трехосные автомобили "КАМАЗ" повышенной проходимости и имеют высокую мобильность. В то же время возможен монтаж на другие образцы боевой техники, в том числе плавающие и авиационные платформы.