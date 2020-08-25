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25.08.2020 21:20
Рубрика: Культура

Сила Слова

На могиле дочери писателя и исследователя Арсеньева установят памятник
Текст: Александр Ярошенко (Амурская область)
Российская газета - Неделя № 190(8244)
Несколько дней назад я написал в Facebook несколько абзацев о трагической судьбе любимой дочери писателя Владимира Клавдиевича Арсеньева Натальи Арсеньевой.
Олег Кожемяко у могилы Натальи Арсеньевой. Фото: Александр Ярошенко Олег Кожемяко у могилы Натальи Арсеньевой. Фото: Александр Ярошенко
Олег Кожемяко у могилы Натальи Арсеньевой. Фото: Александр Ярошенко

Имя писателя Арсеньева для дальневосточников особо знаковое - он с удивительным талантом и точностью описал природу и уклад жизни Уссурийского края, его роман "Дерсу Узала" долгие годы числился в дефицитах школьных библиотек. Сегодня его именем названы город в Приморье, десятки дальневосточных улиц и аэропорт Владивостока.

Фото: Михаил Визель
Названы победители литературной премии "Дальний Восток" имени Арсеньева

Его жизнь оборвалась в 1930 году, когда младшей дочери Наталье еще не исполнилось десяти лет. Ее писатель очень любил и называл ее "ненаглядная Наташка"... После смерти величайшего этнографа по его семье покатился кровавый каток репрессий. Арестовали и приговорили к расстрелу жену писателя Маргариту Александровну. Наталью же заставляли отречься от матери. В ответ она кидалась на мучителей разъяренной кошкой и часами простаивала у ворот Владивостокской тюрьмы в надежде, что у нее примут передачку для матери.

"Ненаглядной Наташке" в восемнадцать девчонкиных лет вменяли "организацию притона..."

Ее дважды арестовывали, она двенадцать лет провела в сталинских лагерях. Освободилась только в 1951 году.

Наталью Арсеньеву травили, на нее писали километры доносов, о ней распускали гадливые слухи. Она не выдерживала, срывалась, от стрессов приключились сахарный диабет, туберкулез...

Знавшая языки и получившая в юности прекрасное образование, Наталья Владимировна работала буфетчицей, рабочей на стройке, санитаркой в больнице.

Она надломилась, стала пить. Водка была иллюзорным спасением. В 1969 году фактически от себя бежала в Благовещенск, жила на первом этаже хрущевки, работала посудомойкой в ресторане "Амур".

Ушла из жизни через месяц после своего пятидесятилетия. Ее похоронили тихо и спешно на Благовещенском кладбище, которое сегодня называют "старым".

Несколько лет назад могилу чудом нашли. Скромная, цвета пожарной машины пирамидка, увенчанная пятиконечной звездой.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Мишустин дал старт строительству Амурского газохимического комплекса

Недавно я побывал на могиле Натальи Арсеньевой и написал об этом в социальных (человеческих!) сетях.

...Раздается телефонный звонок от губернатора Приморья Олега Кожемяко, который прилетал в Благовещенск на рабочие встречи под руководством российского премьера Михаила Мишустина. "Александр, у тебя есть возможность показать мне могилу дочери Арсеньева?" - спрашивает меня Олег Николаевич. - "Конечно, покажу", - отвечаю я. - "Ну тогда я еду к тебе прямо с аэропорта", - говорит губернатор Приморья.

К слову, он прочитал все труды Арсеньева, влюблен в его слог, знает если не все из арсеньевского, то очень многое. По дороге покупает букет белых хризантем, и мы едем на могилу дочери уникального писателя-этнографа.

Олег Кожемяко поклонился ее праху, оставил на могильном холмике хризантемы. Помолчал несколько минут, а затем тихо сказал: "Красивая она была, на отца похожа. Поставим мы ей достойный памятник. Решу этот вопрос..." А поэт Тютчев был гением с его нетленным: нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Отозвалось!

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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