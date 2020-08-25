В Прикамье автовладелец получил компенсацию за дорожный дефект

Житель Прикамья получит компенсацию от подрядной организации за ДТП, которое произошло по причине дефектов дорожного покрытия.

Как пояснили в Пермском краевом суде, житель Лысьвы Пермского края в ноябре 2019 года, двигаясь по трассе на своем автомобиле, совершил наезд на выбоину в дорожном покрытии и попал в ДТП. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД зафиксировали размеры дорожного дефекта, они оказались больше установленных нормативов.

В дальнейшем автовладелец обратился в суд с иском к муниципалитету, ответственному за состояние дорожной сети на данной территории. Суд пришел к выводу о наличии вины в действиях дорожного подрядчика, который по заказу муниципалитета выполнял ремонт на участке дороги, где произошло ДТП. С дорожного подрядчика в пользу истца будет взыскано 53 600 рублей в качестве компенсации материального ущерба.