В Прикамье автовладелец получил компенсацию за дорожный дефект

Новости

В комитете Госдумы по охране здоровья против переноса начала учебного года 09:31
Ученые ДВФУ разрабатывают новые методы лечения опухоли головного мозга 09:02
Более 8 тысяч материалов собрано в ходе акции "Москва - с заботой об истории" 08:55
США и Китай признали прогресс в торговой сделке 08:41
Совет безопасности РФ назвал США мировым источником киберугроз 08:31
В Британии могут утилизировать все военные танки 08:14
Delta Air Lines намерена уволить около двух тысяч пилотов 07:43
В ООН подсчитали убытки туриндустрии от пандемии коронавируса 07:34
Варламов сыграл на "ноль" в победном матче против "Филадельфии" 06:45
Уайт пообещал нокаутировать Поветкина в матче-реванше 06:21
Сеул перевел все школы на онлайн-обучение до 11 сентября 05:30
Кипр откроет границу для прибывающих из России граждан 04:55
Синоптики спрогнозировали аномально теплый конец лета в России 04:45
Трамп: США справятся с коронавирусом даже без вакцины 02:52
Российские ученые представили новый прибор для поиска людей под завалами 02:52
Власти Калифорнии сообщили об увеличении площади лесных пожаров 02:04
Почти 80 контейнеров с ядовитыми веществами нашли в порту Бейрута 01:45
СМИ: "Спартак" купит участника полуфинала Лиги чемпионов 01:12
В Саудовской Аравии невеста попросила жениха сдать тест на COVID-19 00:42
Главный военный разведчик Дании отстранен от службы 00:30
Грета Тунберг готова вернуться в школу после годичного перерыва 24.08.2020
В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом 24.08.2020
Глава Тувы сообщил, что во второй раз заразился Covid 24.08.2020
За время пандемии Россия нарастила экспорт товаров ННЭ 24.08.2020
В США выстрелившие в чернокожего полицейские отстранены от работы 24.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
Правительство одобрило новые требования к дорожному сервису
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
25.08.2020 09:39
Рубрика: Происшествия

В Прикамье автовладелец получил компенсацию за дорожный дефект

Текст: Алексей Трапезников

Житель Прикамья получит компенсацию от подрядной организации за ДТП, которое произошло по причине дефектов дорожного покрытия.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
Россиянин отсудил у Mercedes-Benz почти 750 тысяч евро

Как пояснили в Пермском краевом суде, житель Лысьвы Пермского края в ноябре 2019 года, двигаясь по трассе на своем автомобиле, совершил наезд на выбоину в дорожном покрытии и попал в ДТП. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД зафиксировали размеры дорожного дефекта, они оказались больше установленных нормативов.

В дальнейшем автовладелец обратился в суд с иском к муниципалитету, ответственному за состояние дорожной сети на данной территории. Суд пришел к выводу о наличии вины в действиях дорожного подрядчика, который по заказу муниципалитета выполнял ремонт на участке дороги, где произошло ДТП. С дорожного подрядчика в пользу истца будет взыскано 53 600 рублей в качестве компенсации материального ущерба.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

Главное сегодня

В комитете Госдумы по охране здоровья против переноса начала учебного года
Совет безопасности РФ назвал США мировым источником киберугроз
В ООН подсчитали убытки туриндустрии от пандемии коронавируса
Кипр откроет границу для прибывающих из России граждан
Синоптики спрогнозировали аномально теплый конец лета в России
Минюст предложил передать в СК еще больше дел, связанных с детьми
В Роскачестве подсказали способ узнать телефонные номера мошенников