Роналдиньо освобожден из-под домашнего ареста в Парагвае

Более пяти месяцев звезда бразильского футбола, чемпион мира и дважды лучший игрок года ФИФА Рональдиньо (Роналду ди Асис Морейра) и его брат Роберто провели в тюрьме и под домашним арестом Парагвае. Теперь, пишет немецкий еженедельник Der Spiegel, судьи и прокурор в Асуньсьоне отпустили их на свободу.

Еще в марте братья были задержаны на пограничном контроле в Парагвае. У них, как оказалось, были фальшивые заграничные паспорта, с которыми они успели поездить по разным странам. В Парагвае же пограничники оказались чрезвычайно бдительными. Так, мировая звезда и его брат угодили сначала за решетку парагвайской тюрьмы, а затем под домашний арест.

Домашним арест был весьма условно: благодаря внесенному за них залогу - около 1,3 миллиона долларов за обоих - братьев перевели из тюрьмы, где они провели всего месяц, в фешенебельный отель.

По мнению парагвайского правосудия, оба в силу своих характеров и поведения не могут сейчас представлять какую-либо угрозу обществу. Так что для Рональдиньо с братом открыт путь на родину, в Бразилию.

Футболист согласился с условиями освобождения, которые поставили перед братьями асуньсьонские судьи. Первый должен заплатить штраф в 76 тысячи евро за понесенные Парагваем издержки, а второму прописали 93 тысячи долларов штрафа. Кроме того, оба, уже в Бразилии обязаны раз в три месяца отмечаться в суде. Сам Рональдиньо в течение года, а Роберт - в течение двух лет.

Рональдиньо считается одним из лучших футболистов в истории. В 2002 году он в составе сборной Бразилии стал чемпионом мира. Долго играл в Европе, за "Барселону", "Милан", "Пари Сен-Жермен". В 2006 стал обладателем Кубка европейских чемпионов. В 2004 и 2005 годах признавался лучшим футболистом мира.