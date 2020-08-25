Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 17.06.2020 г. № П/0203 "Об утверждении формы электронной закладной, формы соглашения о внесении изменений в электронную закладную, требований к заполнению форм электронной закладной, соглашения о внесении изменений в электронную закладную, а также требований к их формату"

Зарегистрирован 21.08.2020 г. № 59375

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 21.08.2020 г.

Вступает в силу с момента признания утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 26 апреля 2018 г. № 231 "Об утверждении формы электронной закладной, формы соглашения о внесении изменений в электронную закладную, требований к заполнению формы электронной закладной, соглашения о внесении изменений в электронную закладную, а также требований к их формату" (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2018 г., регистрационный номер 51766).