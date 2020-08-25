Сценаристка "Джуно" Диабло Коуди займется ремейком "Суперкрошек"

Ложка вновь судорожно зашарила по дну сусеков: 42-летняя бывшая стриптизерша Диабло Коуди, стяжавшая славу художественным фильмом "Джуно" ("Оскар" за сценарий), и Хезер Ранье ("Вероника Марс", "Я - зомби", "Сонная Лощина") займутся игровым ремейком мультсериала "Суперкрошки" (aka "Крутые девчонки", The Powerpuff Girls) для CW. Обе выступят продюсерами и сценаристками предприятия.

Об этом пишет Deadline. Напоминая, что в 2016-2019-м оригинал уже перезапускали, но тогда это все еще был мультсериал. Продержавшийся, посвежев, три сезона.

В очередном ремейке боевые сестры Пузырек, Цветик и Пестик повзрослеют до двадцатилетнего возраста, разочаруются в жизни и огорчатся тем, что все детство провели в сражениях с преступными элементами Таунсвилля.

Согласятся ли они вновь объединить свои усилия, когда миру угрожает особо зловещая опасность?

Господи, что за вопрос? Нас больше должно волновать другое: как авторы объяснят, что расовый состав группы, согласно повестке, явно же поменяется в сторону разнообразия?

Даты реализации не названы.

Оригинальные "Суперкрошки" Крэйга МакКрекена выходили на Cartoon Network с 1998-го по 2005-й - всего шесть сезонов.