СМИ: "Спартак" купит участника полуфинала Лиги чемпионов

Московский "Спартак" близок к покупке защитника "Лиона" Кенни Тете, утверждает Lyon Sports Actu со ссылкой на Telefoot. Сообщается, что "красно-белые" заплатят за игрока сборной Нидерландов 5 миллионов евро. О переходе Тете будет объявлено в ближайшее время.

Кенни - воспитанник "Аякса", выступает на позиции правого защитника. В "Лион" он перешел летом 2017 года. В прошлом сезоне Тете принял участие в 18 матчах чемпионата Франции и выходил на замену во всех трех встречах французской команды в плей-офф Лиги чемпионов - с "Ювентусом", "Манчестер Сити" и "Баварией".

Тете может стать третьим новичком "Спартака" в нынешнем межсезонье. Ранее москвичи пополнили состав Остоном Уруновым и Александром Кокориным. К слову, ни тот, ни другой пока не выходили на поле в составе "красно-белых".