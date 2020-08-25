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25.08.2020 07:34

В ООН подсчитали убытки туриндустрии от пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса серьезно ударила по туриндустрии. По данным ООН, почти 120 миллионов человек в мире рискуют остаться без работы в этой сфере. Такие цифры в своем видеообращении привел глава международной организации Антониу Гутерриш.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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"Каждый десятый житель Земли работает в туризме. А пандемия просто разоряет эту сферу, оставляя без дохода всех сотрудников отрасли. По угрозой оказались малые и средние предприятия, в которых в основном заняты женщины и молодежь", - генсека ООН цитирует РИА Новости.

За первые пять месяцев этого года международные туристические потоки сократились более чем наполовину, а падение доходов составило примерно 320 миллиардов долларов. Эти данные приводятся в аналитической записке "Туризм и COVID-19", которую публикует ООН.

Международные организации ООН Пандемия коронавируса COVID-19

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