В ООН подсчитали убытки туриндустрии от пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса серьезно ударила по туриндустрии. По данным ООН, почти 120 миллионов человек в мире рискуют остаться без работы в этой сфере. Такие цифры в своем видеообращении привел глава международной организации Антониу Гутерриш.

"Каждый десятый житель Земли работает в туризме. А пандемия просто разоряет эту сферу, оставляя без дохода всех сотрудников отрасли. По угрозой оказались малые и средние предприятия, в которых в основном заняты женщины и молодежь", - генсека ООН цитирует РИА Новости.

За первые пять месяцев этого года международные туристические потоки сократились более чем наполовину, а падение доходов составило примерно 320 миллиардов долларов. Эти данные приводятся в аналитической записке "Туризм и COVID-19", которую публикует ООН.