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25.08.2020,  
07:21
Текст:  Николай Грищенко

В России разработали проект двухзвенного танка для замены "Арматы"

Российские инженеры разработали концепцию двухзвенного "танка будущего" для замены в 2040 году танка "Армата". Проект на форуме "Армия-2020" представили сотрудники 38-ого Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и техники.

Сцепка боевого и транспортного модулей позволит повысить проходимость и снизить удельное давление на грунт.

Фото: РИА Новости
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По словам полковника Евгения Губанова, передний боевой модуль будет иметь бронированную капсулу для трех танкистов. Там же разместится необитаемая башня с электротермохимической пушкой и автоматом заряжания. Стрельба будет вестись гиперзвуковыми снарядами. В корме модуля разместятся самонаводящиеся ракеты вертикального старта с дальностью до 12 километров.

Во втором звене танка, соединенным сцепкой с первым, будет находится газотурбинный двигатель, мощностью три тысячи лошадиных сил. Там же планируют разместить воздушные и наземные беспилотники для ведения разведки, поиска мин и охраны бронемашины.

Как сообщает ТАСС, "танк будущего" получит комплекс активной защиты, лазерную ослепляющую установку и генератор электромагнитных импульсов. Наблюдение за полем боя экипаж будет вести с помощью "прозрачной брони", когда информация от множества внешних датчиков машины транслируется в бронекапсулу.

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