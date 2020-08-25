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25.08.2020 09:49
Рубрика: Общество

За сутки в Москве вылечились от коронавируса 1155 пациентов

Текст: Любовь Проценко
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Еще 1155 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она рассказала: - Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1155 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 206804 человек.

В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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