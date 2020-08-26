Анкара планирует сотрудничать с РФ в разработке месторождения газа

Месторождение природного газа обнаружили турецкие геологоразведчики в акватории Черного моря. По мнению Анкары, работа на месторождении могла бы вестись совместно с Москвой.

"Это открытие позволит нам получить природный газ по более дешевой цене из-за рубежа", - передает ТАСС слова министра финансов и казначейства Турции Берата Албайрака.

По мнению, это позволит удовлетворить собственные потребности страны в газе и даже экспортировать его.

"Россия - это наш надежный поставщик, и речь идет о сотрудничестве, - заявил министр. - Мы будем добывать газ по более низкой себестоимости, и это отразится как на нашем народе, так и на скидке".