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26.08.2020,  
10:31
Текст:  Светлана Цыганкова

"Армату" предложили вооружить 152-мм пушкой и новыми снарядами

Модернизированные танки Т-14 "Армата" планируют вооружить пушкой калибра 152 миллиметра, сейчас калибр - 125 миллиметров. Кроме того, бронетехника, как ожидается, получит гиперзвуковые бронебойные подкалиберные снаряды и боеприпасы объемного взрыва.

Фото: Алексей Моисеев
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Как пишет ТАСС, подобные перспективные планы значатся в материалах 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и военной техники. Там как раз и отмечается: чтобы противостоять новым вызовам на рубеже 2030 годов, необходима модернизация "Арматы". А это новая необитаемая башня с 152-миллиметровой пушкой, современные боеприпасы, ракеты, бортовой беспилотник разведки и ретрансляции сигналов.

У разработчиков есть предложения и по защите Т-14. Предлагают повысить ее за счет систем дистанционной нейтрализации самонаводящихся противотанковых средств, автоматического обнаружения и поражения целей до одного километра, дистанционной нейтрализации противотанковых мин, а также лазерной системы противодействия наведения ПТУР. Защитят машину и от лазерного ослепляющего оружия.

У модернизированного танка появится и более экономичный дизельный двигатель, дублированное ручное управление оружием и двигателем, также улучшится эргономика и обитаемость.

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