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26 августа 2020 г.

Постановление правительства Белгородской области от 24 августа 2020 года № 385-пп "Об установлении величины прожиточного минимума по Белгородской области за II квартал 2020 года"

Дата подписания 24 августа 2020 г.
Опубликован 26 августа 2020 г.

В соответствии с законом Белгородской области от 23 июля 2001 года № 154 "О прожиточном минимуме в Белгородской области" и на основании представления управления по труду и занятости населения Белгородской области Правительство Белгородской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума по Белгородской области за II квартал 2020 года в расчете на душу населения 9 382 рубля, для трудоспособного населения - 10 265 рублей, пенсионеров - 8 204 рубля, детей - 9 364 рубля.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на управление по труду и занятости населения Белгородской области (Нерубенко С.Ф.).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2020 года.

Губернатор Белгородской области Е.С.Савченко



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