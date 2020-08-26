Давосский форум перенесли на лето 2021 года

Всемирный экономический форум, который по традиции каждый год проходит в швейцарском курортном местечке Давос в конце января - начале февраля, этой зимой не состоится. Его решили перенести на лето 2021 года. Разумеется, из-за угрозы пандемии коронавируса. Об этом сообщает CNBC со ссылкой организаторов.

"Нам непросто далось это решение. Тем более что сейчас как раз назрела потребность в том, чтобы мировые лидеры собрались вместе и продумали план восстановления "Великая перезагрузка" в постковидную эру, - подтвердил управляющий директор Форума Адриан Монк. - Но эксперты говорят о том, что сделать это в январе 2021 года будет небезопасно". Напомним, форум в Давосе, учрежденный в 1971 году, собирает в неформальной обстановке мировую политическую и бизнес-элиту, дипломатов и журналистов со всего мира. Единственная сессия Давоса вне горнолыжного курорта прошла в 2002 году в Нью-Йорке - в знак солидарности с жертвами терактов 11 сентября. Сроки мероприятия обычно не смещались.