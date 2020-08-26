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26.08.2020,  
15:50
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Единственную в своем классе бронеамфибию "Стрела" показали на "Армии"

Новейший плавающий бронеавтомобиль "Стрела" привлек большое внимание на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020". И, понятно почему - другой техники такого класса в России пока нет.

Конструкторам ООО "Военно-промышленная компания" удалось создать машину, которую можно уверенно применять, например, в ходе разведывательных рейдов. Во время выполнения поставленных задач ее не остановят водные преграды, она преодолеет их со скоростью 7 км/ч. В то же время экипажи лишенных амфибийных возможностей образцов техники будут вынуждены искать мосты или места, где можно переправиться вброд.

Эта модификация немного тяжелее по сравнению с обычным вариантом, весит 4 900 кг. Причина в специальной конструкции водонепроницаемого корпуса и установке водометного движителя.

Грузоподъемность - 800 кг. Длина - 4 700 мм, ширина - 2 200 мм, высота - 2 100 мм. Клиренс - 280 мм.

Мощность дизельного двигателя - 200 л.с. Коробка передач, в зависимости от пожеланий заказчика, может быть механической или автоматической.

Фото: Алексей Моисевв
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Максимальная скорость по шоссе составляет 120 км/ч. Запас хода по топливу - 1000 км.

На бронеавтомобиль возможна установка различного вооружения и специального оборудования. Экипаж состоит из 4 военнослужащих.

ООО "ВПК" на "Армии-2020" представил также небронированную версию "Стрелы", бронетранспортер БТР-82АТ с новым необитаемым боевым модулем и перспективную колесную боевую машину пехоты К-17 "Бумеранг".

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Фото: Republic of Korea Armed Forces/Wikimedia.org
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