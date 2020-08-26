Французы переименовали роман "Десять негритят" Агаты Кристи

Известный детективный роман Агаты Кристи "Десять негритят" теперь издается во Франции под новым названием "Их было десять". Об этом со ссылкой на потомка писателя Джеймса Причарда сообщила радиостанция RTL. Судя по всему, Франция решила последовать примеру англоязычных стран, где роман издается под названием "И никого не стало".

Сюжет книги известен всем: десять незнакомых друг с другом человек оказываются заперты на Негритянском острове (кстати, уточните в самой книге, почему остров получил это название), одного за другим их находят убитыми, а оставшиеся в живых пытаются вычислить убийцу, с тревогой наблюдая, как с каминной полки одна за другой исчезают маленькие фарфоровые статуэтки маленьких негритят.

Ни для кого не секрет, что Агата Кристи взяла за основу популярную считалку про десять негритят. Правда, часто их заменяли на десять маленьких индейцев, солдатиков и даже морячков.

Решение французских издателей Пичард объясняет так: "Когда книга писалась, язык был другим и использовались слова, которые сегодня забыты. История основывается на популярной считалочке, написанной не Агатой Кристи. Я почти уверен, что оригинальное название никогда не использовалось в США. В Великобритании его изменили в 1980-х годах, и сегодня мы меняем его по всему миру".

Он также отметил, что Агате Кристи не понравилось бы, если кого-то могли бы обидеть ее словесные обороты.

"Мы не должны использовать термины, которые могут задеть кого-то, - так нужно себя вести в 2020 году", - цитирует потомка Кристи РИА Новости.