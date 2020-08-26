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26.08.2020 20:36
Рубрика: Общество

Что там, на запредельной глубине

Впервые конструкторы представили автономный подводный аппарат, достигший дна Марианской впадины
Текст: Сергей Птичкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 191(8245)
На фоне пушек, танков, ракет и другого мощного вооружения относительно небольшой аппарат рубинового цвета, похожий на подводную лодку, смотрится скромно. Но это - одна из главных сенсаций "Армии-2020".
Виктор Литвиненко уверен, что "Витязь" еще сделает множество открытий в самых предельных глубинах океана. Фото: Константин Завражин/ РГ Виктор Литвиненко уверен, что "Витязь" еще сделает множество открытий в самых предельных глубинах океана. Фото: Константин Завражин/ РГ
Виктор Литвиненко уверен, что "Витязь" еще сделает множество открытий в самых предельных глубинах океана. Фото: Константин Завражин/ РГ

Именно он, носящий имя "Витязь", 9 мая этого года достиг дна Марианской впадины. На проходящем сейчас в парке "Патриот" военно-техническом форуме, к чудо-аппарату можно прикоснуться, попытаться ощутить гигантское давление, которое выдержал его корпус.

Фото: Алексей Моисевв
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Выставлен он на стенде Центрального КБ морской техники "Рубин", где был спроектирован и построен. Представляет его в том числе и Виктор Литвиненко - заместитель руководителя направлений физико-технических исследований Фонда перспективных исследований. Фонд был заказчиком аппарата, финансировал его создание, а Литвиненко непосредственно руководил погружением с борта специального судна "Фотий Крылов".

Корреспонденту "Российской газеты" удалось узнать некоторые достаточно интересные подробности экспедиции и особенности конструкции подводного аппарата.

Сначала о самом "Витязе". Это автономный необитаемый подводный аппарат, изготовлен из титановых блоков, способных выдержать погружение на глубину в 13 500 метров. Столь прочных аппаратов нет нигде в мире. Как нет и автономных. И в США, и в Китае, и в других странах используют только привязные аппараты, которые управляются по специальному кабелю. Они способны работать фактически под дном судна обеспечения. А "Витязь" может собирать информацию в радиусе 150 км от базового судна на любой глубине.

Титановый корпус сверху покрыт особым сферопластиком красного цвета. Сделано это было специально, чтобы подчеркнуть символ Победы 1945-го - Красное знамя и обозначить цвет рубина, давшего название КБ. Кстати, краска ничуть не пострадала от погружения на сверхглубину.

Он способен погрузиться на глубину в 13 500 метров и несколько часов работать автономно в радиусе 150 км от базового судна, в мире таких больше нет

Аппарат оснащен эхолокационной системой, гидролокатором бокового обзора, видеокамерами высокого разрешения, измерителями параметров среды, высокоточной навигационной системой, системой гидроакустической связи.

Погружение шло при помощи специального балласта, в который входили и тяжеленные якорные цепи. На отметке 8 км балласт отстегнули. Но два звена якорной цепи не оторвались, с ними и всплыли. Нет худа без добра. Звенья порезали и использовали их для изготовления памятных медалек.

К Марианской впадине "Фотий Крылов" пришел 8 мая. В ночь с 8 на 9 мая с острова Гуам подошел американский боевой корабль, с которого внимательно следили за всеми нашими действиями.

Тем не менее "Витязь" ушел в глубину. В День Победы аппарат достиг отметки 10 028 метров. Под ним было ровное песчано-илистое дно. Вокруг плавали мелкие рачки и креветки. Морские чудища в объектив не попали, хотя участники экспедиции, по их словам, очень хотели увидеть что-то необычное. Было отмечено очень сильное подводное течение.

Фото: Сергей Птичкин/РГ
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Возможно, именно оно изменило рельеф дна, так как по предварительным расчетам глубина в этой точке должна была равняться 11 022 метра - такую замерили в 1957 году с советского научно-исследовательского судна "Витязь". Кстати сказать, подводным течением наш аппарат снесло от точки погружения на 9 км, но он благополучно вернулся к своему базовому судну.

Результаты полученных исследований переданы в Российскую академию наук, где сейчас изучаются. Рубиновый "Витязь" готов к дальнейшим глубоководным исследованиям. А у тех счастливчиков, кто придет на форум "Армия-2020", еще будет возможность прикоснуться к российскому чуду глубоководной техники.

Общество Наука

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