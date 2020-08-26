Кредитный портфель ПСБ по ОПК превысил 900 млрд рублей

ПСБ на этой неделе заключил несколько десятков соглашений с крупнейшими предприятиями оборонно-промышленного комплекса, в том числе с корпорацией Роскосмос. Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" рассказал председатель ПСБ Петр Фрадков.

"Наша задача как опорного банка оборонно-промышленного комплекса поддерживать предприятия ОПК, в том числе через предоставление кредитного ресурса и гарантий в рамках контракта по гособоронзаказу", - рассказал Петр Фрадков.

Общий кредитный портфель ПСБ по предприятиям ОПК с учетом кредитных соглашений превысил 900 млрд рублей.

Сегодня ПСБ сопровождает более 60% всех контрактов гособоронзаказа.

Одно из важнейших направлений в фокусе банка - военная ипотека, ее портфель составляет 38 млрд рублей. За последний год ставка по военной ипотеке была снижена более чем на 1 процент.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"