Майк Помпео действует в своем духе

"Антикитайская речь Майка Помпео не имеет ничего общего с реальностью". Под этим заголовком была опубликована статья агентства Синьхуа, где указывается на неадекватные попытки госсекретаря США подорвать китайско-американские отношения. В статье отмечается, что цель распространения антикитайских высказываний состоит в том, чтобы сформировать международный альянс противостояния Китаю и сдержать развитие КНР. Тем временем Компартия Китая во главу угла всегда ставила и продолжает ставить интересы народа. Более 39 миллионов кадровых партийных работников трудятся денно и нощно, разрешая всевозможные проблемы. Они одерживают победу над эпидемией COVID-19, возвращают социально-экономическое развитие страны в продуктивное и позитивное русло. Около 400 коммунистов в последнее время положили свои жизни на алтарь борьбы за народное благополучие. Практика показывает, что партийные организации всех уровней, а также большинство коммунистов и партийных кадровых работников являются надёжной опорой в противоэпидемической работе, говорится в статье Синьхуа.

Её автор назвал необоснованными и абсурдными измышления бессовестных лиц, которые произвольно обвиняют прочие страны в деспотизме. "Это явные признаки высокомерия и суждения без размышлений",－ говорится в статье.

Мир, развитие и сотрудничество - это главные и неизменные веяния эпохи. Страны, большие или же малые, сильные или же слабые, богатые или же бедные, имеют право самостоятельно выбрать государственный строй и путь развития. Это право их народов. Попытка раскалить идеологические противоречия непременно ввергнет мир в новую холодную войну и приведёт к возрождению маккартизма, к возвращению к устаревшему мышлению категориями холодной войны, к игре с нулевой суммой. "Всё это идёт вразрез с тенденциями современного цивилизационного развития",－ говорится в статье.

В "Уставе Коммунистической партии Китая" и "Конституции КНР" ясно говорится о том, что Китай придерживается пути мирного развития, не стремился и никогда не будет стремиться к гегемонии даже при укреплении собственных возможностей, своей национальной мощи.

За 70 лет, прошедших с момента основания Нового Китая, страна никогда не провоцировала военных конфликтов, не готовила и не предпринимала действий уровня военных вторжений на территории любого другого государства.

Китай будет и далее твердо поддерживать существующую международную систему ООН, основополагающие принципы деятельности организации, а также отстаивать международный порядок, основанный на международном праве, придерживаться международных конвенций, принятых в рамках ООН, - отмечается в статье.

При этом стоит помнить, что бывший президент США Джимми Картер как-то говорил, что история США насчитывает лишь 242 года. То есть национальная историческая и социально-культурная идентичность Штатов весьма скудна по сравнению с другими государствами. Одновременно с этим он назвал Соединенные Штаты "самой воинственной нацией в мировой истории".