Минэнерго хочет повысить надежность передающих электроэнергию компаний

Для коммерческих компаний, продающих электроэнергию потребителям, хотят ужесточить правила отнесения их к территориальным сетевым организациям (ТСО). Соответствующий проект постановления, разработанный в Минэнерго, сейчас находится на обсуждении.

Предлагаемые изменения касаются формы владения объектами электросетевого хозяйства (линии электропередачи, трансформаторные подстанции, распределительные пункты и прочее), которые доставляют электроэнергию до конечного потребителя. Ранее этими объектами могли владеть на правах аренды и субаренды, но теперь получить статус ТСО смогут только компании, у которых указанное оборудование находится в собственности, на правах хозяйственного ведения, оперативного управления или на основании концессионного соглашения.

В пресс-службе Минэнерго "Российской газете" пояснили, что квалифицированные ТСО, которые обеспечивают потребителей таким жизненно важным ресурсом как электроэнергия, должны иметь основные средства у себя в собственности или владеть ими на перечисленных основаниях. Таким образом, получится добиться долгосрочной и стабильной работы этих организаций. Также это позволит избежать случаев, когда за передачу электроэнергии отвечает компания, у которой в собственности только 10 тыс. рублей уставного капитала. Через три года она ликвидируется и создастся новая, в результате чего ни в одной из компаний не будут проведены проверки контролирующих органов, подчеркнули в ведомстве.

Кроме того принятие проекта может сократить количество малых ТСО, созданных исключительно на арендуемом оборудовании, и создаст стимулы для владельцев объектов электросетевого хозяйства к их консолидации на базе крупных квалифицированных территориальных сетевых организаций.

Ранее в Минэнерго уже предпринимались меры для ужесточения контроля за ТСО и повышению эффективности их работы, но большей частью они касались технических требований. В результате, количество ТСО с 2015 года сократилось с 3146 до 1655 в 2019 году.

Проектом постановления предусматривается, что новые критерии определения ТСО будут применяться при тарифном регулировании на 2023 год. Это позволит владельцам объектов электросетевого хозяйства в течение 2021-2022 годов подготовиться и осуществить необходимые действия по приведению их в соответствие с новыми требованиями, либо перевести свои объекты под контроль других ТСО, которые будут соответствовать новым правилам.